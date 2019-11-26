Производители кресел-колясок присоединились к эксперименту по их маркировке

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ведущие производители кресел-колясок присоединились к эксперименту по маркировке, сообщила во вторник пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В настоящий момент участие в эксперименте подтвердили ключевые производители кресел-колясок, мы со своей стороны призываем присоединиться к эксперименту остальных производителей, а также оптовые и розничные компании", - цитирует пресс-служба ЦРПТ руководителя направления "Фарма" Сергея Холкина.

В частности, к эксперименту по маркировке кресел-колясок присоединились производители технических средств реабилитации АНО "Катаржина" и "Отто Бокк Мобилити", а также национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий "Аура-тех". "Помимо этого, в проектно-экспертную группу вошли общественные организации - Всероссийское общество инвалидов и Благотворительный центр активной реабилитации инвалидов "Преодоление", - добавили в ЦРПТ.

По данным Фонда социального страхования (ФСС) РФ, которые приводит ЦРПТ, в России более 7 млн человек пользуются техническими средствами реабилитации. За девять месяцев 2019 года для нужд маломобильных групп граждан было закуплено более 60 тыс. кресел-колясок. "Для нас крайне важно обеспечить получателей услуг качественной продукцией и контролировать весь путь закупаемых нами средств реабилитации - от завода до конечного получателя. Эксперимент по маркировке кресел-колясок позволит сделать рынок кресел-колясок более прозрачным, поэтому Фонд принимает активное участие в работе проектно-экспертной группы", - цитирует пресс-служба замруководителя департамента проектного развития ФСС Валерия Иванова.

Согласно постановлению правительства РФ, пилотный проект по маркировке кресел-колясок начался 1 сентября текущего года. Ожидается, что до 1 декабря будут разработаны методические рекомендации и план-график эксперимента. Оценку результатов для кресел-колясок с ручным приводом планируется провести до 1 декабря 2020 года, для электрических кресел-колясок - до 1 июня 2021 года.