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Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

При этом спикер Совфеда считает важным "все просчитать, не скатываться к популизму"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".

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"Я знаю, что сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что на протяжении последних нескольких лет доходы россиян "либо падали, либо, если росли, то незначительно". Она добавила, что в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов заложены меры, которые будут способствовать росту доходов россиян. "Надо все сделать, чтобы они росли более быстрыми темпами", - подчеркнула Матвиенко.

В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Банкир отметил, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса. 20 ноября Костин заявил ТАСС, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.

Комментируя эту идею, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил ТАСС в понедельник, что тема возможного освобождения малоимущих от НДФЛ "очень чувствительная". По его словам, "вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы", он также обратил внимание на необходимость определения критериев, "кого надо относить к малоимущим". Премьер подчеркнул, что "это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными".

При этом Медведев признал, что "такая идея действительно прорабатывалась, и, в принципе, она остается". Но над ней "надо еще подумать", резюмировал премьер-министр.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКостин, Андрей Леонидович
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