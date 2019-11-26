Источники: ОПЕК предлагает продлить сокращение добычи на 3-6 месяцев после марта 2020 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК единодушны по вопросу целесообразности продления соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, когда его действие истекает. Обсуждается пролонгация на 3-6 месяцев, сообщили ТАСС три источника в делегациях, знакомых с ходом дискуссий.

"Продление после марта, это минимум, что мы можем сделать. Но усиливать сокращение скорее всего не будем", - сказал один из собеседников агентства. Он уточнил, что один из вариантов - продление на полгода. Другой источник ТАСС сообщил, что вероятный срок продления - на три месяца, до июня 2020 года. "Затем будет новая встреча, там будем решать, что делать дальше", - сказал он.

Высокопоставленный источник добавил, что не только ОПЕК, но и страны ОПЕК+ "согласны продлить сокращение добычи после марта". Российская позиция также согласована, рассказал ТАСС другой источник, знакомый с ходом внутренних переговоров. Однако в Минэнерго РФ эту информацию комментировать не стали.

В июле этого года страны ОПЕК+ продлили сделку по ограничению добычи нефти до апреля 2020 года. Действующие договоренности предполагают общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.