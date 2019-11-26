{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источники: ОПЕК предлагает продлить сокращение добычи на 3-6 месяцев после марта 2020 года

По данным одного из собеседников агентства, усиливать сокращение "скорее всего не будут"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК единодушны по вопросу целесообразности продления соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, когда его действие истекает. Обсуждается пролонгация на 3-6 месяцев, сообщили ТАСС три источника в делегациях, знакомых с ходом дискуссий.

"Продление после марта, это минимум, что мы можем сделать. Но усиливать сокращение скорее всего не будем", - сказал один из собеседников агентства. Он уточнил, что один из вариантов - продление на полгода. Другой источник ТАСС сообщил, что вероятный срок продления - на три месяца, до июня 2020 года. "Затем будет новая встреча, там будем решать, что делать дальше", - сказал он.

Высокопоставленный источник добавил, что не только ОПЕК, но и страны ОПЕК+ "согласны продлить сокращение добычи после марта". Российская позиция также согласована, рассказал ТАСС другой источник, знакомый с ходом внутренних переговоров. Однако в Минэнерго РФ эту информацию комментировать не стали.

В июле этого года страны ОПЕК+ продлили сделку по ограничению добычи нефти до апреля 2020 года. Действующие договоренности предполагают общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: виноделы РФ смогут отказаться от импортных виноматериалов через 10-20 лет
Как отметил глава ассоциации виноградарей и виноделов Павел Швец, в стране ежегодно производится около 1,5 млрд бутылок вина. При этом винограда хватает на производство примерно 40% этой продукции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС