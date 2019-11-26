Узбекистан и Татарстан примут дорожную карту расширения сотрудничества

ТАШКЕНТ, 26 ноября./ТАСС/. Президенты Узбекистана и Татарстана Шавкат Мирзиёев и Рустам Минниханов сегодня в ходе переговоров в Ташкенте приняли решение о разработке и принятии дорожной карты расширения партнерства и сотрудничества на 2020 год. Сообщение об этом разместила на своем сайте пресс-служба главы Узбекистана.

"По итогам встречи достигнута договоренность о принятии дорожной карты на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны отметили важность углубления взаимодействия в наращивании двустороннего товарооборота, а также кооперации в электротехнической, фармацевтической отраслях экономики, здравоохранении и образовании.

Ранее находящийся в Узбекистане с рабочим визитом Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме "Татарстан - Узбекистан", на полях которого был подписан целый пакет контрактов и соглашений между ведущими российскими и узбекскими ведомствами и бизнес-структурами. В частности, между компаниями "Татнефть" и "Узбекнефтегаз", информационными агентствами Татар-информ и Национальным информационным агентством Узбекистана (УзА) и другими.

"Мы хотели бы, чтобы компании Узбекистана рассматривали Татарстан как площадку для вхождения на российский рынок", - подчеркнул Рустам Минниханов, выступая на деловом форуме. При этом он отметил, что в России в первую очередь пользуются спросом изделия легкой промышленности и сельхозпродукция Узбекистана.