Бюджет Оренбургской области на 2020 год сформирован с дефицитом в 3,8 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли во вторник в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Объем доходов и расходов впервые превысит 100 млрд рублей, дефицит, который в аналогичном законе прошлого года был нулевым, составит 3,8 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

К внесенному месяц назад в заксобрание проекту бюджета уже на этапе первого чтения поступили существенные поправки: губернатор Денис Паслер предложил увеличить доходную и расходную части. Поводом стали поступления из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей. В результате основные параметры на 2020 год составили: доходы 102,4 млрд рублей, расходы - 106,2 млрд рублей. Оренбуржью дважды - на 2018 и 2019 годы - удавалось сформировать проект бездефицитного бюджета, отмечается на сайте регионального парламента.

"На этапе подготовки проекта бюджета неплохие результаты дала работа правительства с федеральным центром. <…> В проекте областного бюджета учтено 20 млрд рублей федеральных средств. Кроме того, мы планируем получить еще порядка 5 млрд рублей. Напомню, что в прошлом году на первоначальном этапе (при подготовке проекта бюджета) было 14 млрд рублей", - сказал в своем докладе Паслер.

Глава региона уточнил, что на реализацию 11 национальных проектов в Оренбургской области будет направлено более 17 млрд рублей, что превышает уровень 2019 года на 3,7 млрд рублей. "Приоритет - создание благоприятных условий для жизни людей. Например, более 1,1 млрд рублей будет направлено на формирование комфортной городской среды и общественных пространств, что на 500 млн рублей больше, чем в 2019 году. Продолжатся масштабные дорожные работы: более 37 млрд рублей за три года будут вложены в дорожное хозяйство области", - уточнил губернатор.

По словам и.о. министра финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой, расходы на поддержку отраслей экономики составят 17,5 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей - на улучшение жилищных условий граждан. Речь идет о многодетных семьях, детях-сиротах, сельских специалистах и иных категориях. Расходы на образование в 2020 году, согласно проекту, составят 24 млрд рублей, на здравоохранение - 10 млрд рублей, на социальную политику - 30 млрд рублей. По статье "Культура" запланировано около 1,7 млрд рублей, "Физкультура и спорт" - 1,2 млрд.

Дефицит и способы его погашения

Источниками доходов Оренбургской области на будущую трехлетку традиционно остаются собственные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления из федерального бюджета и дефицит. Так, в 2020 году ожидается поступление налоговых и неналоговых доходов в размере 76,4 млрд рублей. Более 20,8 млрд рублей должны быть перечислены из федеральной казны. Это, по словам и. о. министра на 14% больше, чем в 2019 году.

В проекте бюджета среди источников финансирования указаны государственные ценные бумаги, бюджетные и коммерческие кредиты. Однако в Законодательном собрании назвали разницу между расходами и доходами региональной казны на 2020 год "техническим дефицитом", который может быть минимизирован уже в процессе подготовки поправок ко второму чтению и после поступления средств из федерального бюджета.

Разработчики финансового документа установили предельный размер госдолга Оренбургской области к 1 января 2021 года в размере почти 26,9 млрд рублей. Его обслуживание в 2020 году обойдется бюджету в 1,3 млрд рублей. По данным на 1 ноября 2019 года, размер госдолга региона составлял 22,5 млрд рублей.

Предложенный проект бюджета в первом чтении одобрили 33 депутата при кворуме 24. Семь парламентариев проголосовали против, еще шестеро отказались выражать свое мнение. Во втором, окончательном чтении, бюджет Оренбургской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрят 18 декабря.