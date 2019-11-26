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Путин подписал закон о международных фондах на островах Русский и Октябрьский

Этот документ направлен на то, чтобы распространить особый правовой режим для редомицилированных иностранных компаний также и на некоммерческий сектор экономики

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующий режим САР - особый правовой режим для редомицилированных иностранных компаний - распространяется только на коммерческие компании. Закон направлен на то, чтобы распространить подобный режим также и на некоммерческий сектор экономики.

Закон "О международных компаниях" дополняется нормой о том, что "местонахождение международного фонда расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".

Фондом, зарегистрированным в порядке редомициляции (смены юридического адреса с одной юрисдикции на другую), может стать иностранное унитарное юридическое лицо, учредители которого не являются его участниками и не имеют в нем прав членства, а также созданное в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера. Кроме того, это юридическое лицо должно принять решение об изменении своего личного закона при условии, что оно зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем ФАТФ (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Закон устанавливает порядок регистрации международных фондов, особенности организации деятельности, осуществления отчетности, а также особенности государственного контроля за деятельностью международных фондов. Правом проведения документарных проверок, предметом которых будет являться соответствие деятельности фонда его целям, наделяется Минюст.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайКалининградская область
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