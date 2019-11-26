Вологодская область получит 350 млн рублей на круизный кластер "Русские берега"

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительству Вологодской области выделено 350 млн рублей из федерального бюджета на создание в ближайшие 2,5 года круизного кластера "Русские берега". Средства пойдут на обустройство набережных, строительство причальных стенок и благоустройство объектов показа в Череповце, Вытегорском и Усть-Кубинском районах, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Русские берега" - это проект круизного кластера из шести субкластеров, которые планируется создать по ходу следования круизных лайнеров по Волго-Балтийскому водному пути: "Череповец - горячее сердце Русского Севера", "Приозерный" в Белозерском районе, "Вытегорье - корабельная сторона" в Вытегорском районе, "Северная Фиваида" в Кирилловском районе, "Русские берега. Никольская набережная" в Шекснинском районе и "Берег русской старины" в Усть-Кубинском районе. Проект планируется реализовать до 2025 года, объем капиталовложений из бюджетов всех уровней и инвесторов - почти 10 млрд рублей.

"С 2019 года мы приступили к реализации крупного федерального туристического проекта "Русские берега". Это круизный туризм, укрепление и строительство набережных в наших городах, которые расположены по пути следования по Волго-Балту. Это строительство набережных и причальных стенок. Нам на ближайшие 2,5 года выделено 350 млн рублей на строительство набережных в наших крупных муниципалитетах", - сказал Кувшинников на заседании областного правительства.

Как отметил руководитель Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский, в 2019 году приступили к реализации первого субкластера - в Череповце. На него выделено всего 136 млн рублей, в том числе 104 млн - из федерального бюджета. "Работы идут, но, к сожалению, в связи с проливными дождями летом и осенью в городе введен режим ЧС, это повлияло на сроки, есть риск неосвоения средств. Есть предварительная договоренность с Федеральным агентством по туризму, что к нам не будут принимать штрафные меры, мы должны как можно больше успеть сделать", - сказал Осиповский.

По его словам, в 2020 году запланировано выделение 130 млн рублей из федерального бюджета, в 2021 - 200 млн, в 2022 году - предварительно 19,25 млн, потому что у области еще подтверждающей документации. В настоящее время муниципалитеты - Череповец и Вытегорский район - разрабатывают проектно-сметную документацию. Проекты ожидаются к 13 декабря, в декабре планируется заключить соглашение о выделении федеральных средств.

"Нам необходимо немедленно завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительное заключение Главгосэкспертизы, чтобы заключит соглашение и контракты по проектам в Череповце и Вытегре. Начинаем работу по Усть-Кубинскому субкластеру", - подытожил губернатор.