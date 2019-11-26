Платформы развития МСП в Петербурге объединились в новом Центре поддержки "Мой бизнес"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Инструменты комплексной поддержки бизнеса, предоставляемые Центром развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, Технопарком Санкт-Петербурга и Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса объединились на базе Центра поддержки "Мой бизнес". Об этом сообщила журналистам председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, руководитель городского центра "Мой бизнес" Елена Церетели.

"Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания, ЦРПП и Технопарк Санкт-Петербурга принимают участие в работе Центра "Мой бизнес". <...> Они делегировали своих консультантов, которые работают на нашей площадке", - сказала Церетели на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной проведению XVII Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурге.

Платформа Центра "Мой бизнес", официальное открытие которого состоялось 22 ноября, включает четыре структурных подразделения, отвечающих за способствование развитию ремесел, социального предпринимательства, молодежного предпринимательства и сертификации. Пятое подразделение - Центр координации поддержки экспортно ориентированных МСП начнет функционировать в феврале 2020 года. Работа центра входит в задачи нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга (ЦРПП) оказывает консультационную поддержку в городе по вопросам создания и ведения бизнеса, создан правительством Санкт-Петербурга в 2010 году.

Технопарк Санкт-Петербурга ориентирован на создание благоприятной среды для разработки новых технологических проектов, экономически эффективными субъектами малого и среднего предпринимательства. В составе организации действует шесть структурных подразделений: Бизнес-инкубатор "Ингрия", Центр прототипирования, Центр кластерного развития и Региональные инжиниринговые центры в областях: радиоэлектроники, активных фармацевтических субстанций, информационной безопасности и IT-технологий.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса обеспечивает равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, создан правительством Санкт-Петербурга в 2007 году. За весь период работы Фонда по состоянию на первое ноября, субъектам МСП выдано более 1 тыс. микрозаймов на общую сумму более 1 млрд рублей.

О форуме

XVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга состоится 4-5 декабря. Организатором Форума выступает общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Петербурга, оператор - городской Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Деловая программа мероприятия будет включать более 30 "круглых столов" и 10 мастер-классов и завершится пленарным заседанием в форме панельной дискуссии.