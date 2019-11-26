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Созданы опытные образцы дирижаблей для перевозок по Якутии

Вице-президент "Ассоциации полярников Санкт-Петербурга" Платон Староверов сообщил, что проект получил поддержку на уровне правительства Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Опытные образцы дирижаблей для перевозок людей и грузов в Якутии создала российская компания-разработчик. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент "Ассоциации полярников Санкт-Петербурга" Платон Староверов.

"Этот проект разрабатывается, сейчас он называется "Дирижабли Якутии". Это не только развозка людей, но и грузы, развозка северного завоза и т. д. Это отечественная разработка. Есть уже опытные образцы", - сказал он, не уточнив название компании.

Проект был рассмотрен и одобрен экспертным советом Центра арктических исследований и проектов при ассоциации. "Дирижабль является средством, который требует менее дорогой инфраструктуры наземной по сравнению с вертолетами и самолетами. По грузоподъемности он превосходит самолеты и вертолеты, в Арктике климатические явления тяжелые, но воздух всегда свободен, и дирижабль может спокойно с одного участка подняться, необорудованного практически, и приземлиться на другом таком же", - отметил собеседник агентства.

По его словам, проект также получил поддержку на уровне правительства Якутии. "Якутия - огромная территория, они заинтересовались этим для того, чтобы решать проблемы своего масштаба. Эта задача решается в Якутии на правительственном уровне", - сказал он.

Староверов добавил, что проект планируется представить на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который пройдет в Петербурге 5-7 декабря. Также будут рассмотрены новые направления государственной политики в Арктике, участие в ней регионов, вопросы экологии Полярного региона, применение там новых технологий и инноваций.

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РоссияАрктика сегодняЯкутия
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