Минниханов: Татарстан готов расширять деловые связи с Узбекистаном

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Республика Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Узбекистаном и готова содействовать расширению деловых связей. Об этом во вторник по итогам делового форума "Татарстан - Узбекистан", который прошел в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы российского региона.

"Наша республика придает большое значение развитию взаимодействия с Узбекистаном и будем рады расширению взаимовыгодных связей. Со своей стороны, готовы оказывать всяческое этому содействие. <...> В прошлом году объем нашего торгового оборота вырос на 57% и составил $146 млн. По итогам девяти месяцев этого года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил $141 млн", - сказал Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

Для того, чтобы познакомиться с регионом Минниханов пригласил деловые круги Узбекистана во главе заместителем премьер-министра Элером Ганиевым посетить Татарстан. Говоря об успешных примерах сотрудничества, он напомнил о запуске второй линии производства грузовиков на заводе в Самарканде, о расширении сети АЗС ПАО "Татнефть" и о поставках компрессорного, нефтегазового оборудования АО "Группа ГМС" в Узбекистан.

По итогам форума были подписаны соглашения: о сотрудничестве ПАО "Татнефть" с Заводом резинотехнических изделий, о сотрудничестве ПАО "Татнефть" с АО "Узбекнефтегаз", о сотрудничестве "ГМС-Групп" с SFI Management Group (Узбекистан). Также был подписан меморандум о сотрудничестве между информационным агентством "Татаринформ" и Национальным агентством Узбекистана "УзА".

Встреча с президентом Узбекистана

Рустам Минниханов в Ташкенте также встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В беседе с ним глава российского региона отметил важность проведения работы по увеличению объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. Кроме того, у республик есть возможности для развития отношений в гуманитарной сфере - этому способствует единая религия и духовные связи. Рустам Минниханов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Татарстан во время его визита в Россию.

"Очень важно расширение сотрудничества в области культуры, науки, образования, туризма. Например, в вузах Татарстана обучаются около 4 тыс. студентов из Узбекистана. Также у нас работает Национально-культурная автономия узбеков Татарстана, которая насчитывает почти 9 тыс. человек, которые постоянно проживают в России, а вместе с трудовым мигрантами количество узбеков превышает 100 тыс. В свою очередь, мы благодарны за поддержку татарской общины в Узбекистане", - добавил глава Татарстана.

Президент Узбекистана предложил сделать экономическое сотрудничество более интенсивным. Он отметил, что приводит в пример своим коллегам Татарстан, как один из ведущих регионов России, призывая использовать опыт республики. По его словам, за последние три года Татарстан посетили порядка 30 различных делегаций из Узбекистана.

"Ежегодный рост взаимного товарооборота - это, конечно, хорошо, но достигнутый уровень в $145 млн значительно меньше тех возможностей, которые имеют Республика Татарстан и регионы Узбекистана", - сказал Мирзиёев, предложив рабочим группам двух республик провести разработку детальных планов реализации достигнутых соглашений и ежеквартально отчитываться об их исполнении.