Президент ОСК Рахманов станет генеральным директором корпорации

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Должность президента "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) переименуют в генерального директора. Об этом глава корпорации Алексей Рахманов сообщил на расширенном заседании "Российское судостроение и роль ОСК в развитии отрасли".

"О структуре корпорации - за последние пять лет мы скрупулезно перестраивали структуру управления. Структуру управления финансами, персоналом, капитальным строительством и многим другим функциональным направлениям, централизовали деятельность ОСК. Но организационные изменения нужно продолжить. Вчерне согласована с советом директоров новая организационная структура <...> На очереди изменения устава. Я, как и руководители предприятий группы ОСК, буду именоваться генеральным директором", - сказал Рахманов.

Ранее должность президента переименовали в генерального директора - председателя правления в компаниях "Алроса" и "Российские железные дороги".

О краболовных судах

Рахманов рассказал, что ОСК планирует построить на своих предприятиях около 10 судов-краболовов.

"О крабах. Я думаю, что мы больше 8-10 пароходов не построим. В рамках того, с кем у нас есть подписанные либо контракты, предварительные соглашения, либо понимание, с кем мы будем контрактоваться", - сказал глава ОСК.

По словам Рахманова, стоимость одного судна составляет около $25 млн.

Закон о крабовых аукционах

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. На победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство. Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.

"Объединенная судостроительная корпорация" - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 г., на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.