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Калининградские власти надеются на создание офиса "Яндекс" в регионе

Компания "Яндекс" сообщала, что в структуре ее корпоративного управления предлагается создать фонд, который планируют зарегистрировать на острове Октябрьский

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области надеются, что компания "Яндекс", помимо специального "фонда общественных интересов", откроет в области свое представительство. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного правительства.

Компания "Яндекс" ранее сообщила, что в структуре ее корпоративного управления предлагается создать фонд, который планируют зарегистрировать в специальном административном районе (САР) в Калининградской области (на острове Октябрьский). Фонд общественных интересов предполагает специальную форму собственности на основе штихтинга (доверительного управления, где юридическое лицо не имеет собственников и не может быть создано для получения прибыли).

"Регион не был задействован в переговорах по этому решению, но область приветствует создание такого фонда. Кроме того, власти выражают надежду на то, что, помимо фонда, "Яндекс" создаст в области свой офис", - сказали в пресс-службе.

После длительных дискуссий о законопроекте, направленном на ограничение доли иностранных инвесторов в крупнейших российских интернет-компаниях, "Яндекс" нашел решение, которое может удовлетворить как инвесторов, так и государство - новую схему корпоративного управления компанией. Фонд общественных интересов является одним из вариантов так называемого штихтинга - специальной формы собственности, предусмотренной законодательством Нидерландов (там же зарегистрирована головная компания Яндекса - Yandex NV). Как правило, данный механизм используют, чтобы для каких-либо целей разделить собственность и управление активами. Владелец акций, передавая их штихтингу, получает дивиденды и прибыль от продажи, однако оказывается ограничен во влиянии на оперативное управление.

Планируется, что фонду будет передана золотая акция "Яндекса", которая в настоящее время принадлежит "Сбербанку". Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

САР на острове Октябрьский - это специальная офшорная территория с особыми финансовыми условиями для резидентов, созданными в рамках пакета законов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 3 августа 2018 г. Цель ее создания - деофшоризация российского бизнеса.

Теги
РоссияКалининградская область
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