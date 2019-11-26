Новая трасса из Москвы в Санкт-Петербург откроется для автомобилистов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Скоростная автомобильная трасса "Москва - Санкт-Петербург" с индексом М-11 официально будет открыта в среду. В торжественной церемонии открытия участие примет президент России Владимир Путин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ, на официальном запуске трассы также будут присутствовать министр транспорта России Евгений Дитрих и председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Глава государства, как ожидается, проведет также в среду совещание по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации", сообщила пресс-служба Кремля.

Новая трасса станет альтернативной дорогой для уже существующей бесплатной М-10 "Россия" (ее пропускная способность уже исчерпана) и протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги в Москве до Кольцевой автодороги в Петербурге. Трасса проходит по Центральному и Северо-западному федеральным округам, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградским областям. Общая протяженность составит 669 км. Проезд по трассе займет не более 5,5 часов. Застройщиком является ООО "Магистраль двух столиц", генеральным подрядчиком - турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi.

"Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом, - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. - Реализация строительства М-11 основана на принципах государственно-частного партнерства с включением в условия заключенных соглашений инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ".

История строительства

Строительство М-11 началось еще в 2012 году, трасса была разделена на участки, которые открывались с 2014 года (участок 15-58 км в обход города Химки) вплоть до сентября 2019 года. Как пояснили в "Автодоре", который управляет платными трассами в России, в развитие трассы М-11 можно построить северный обход Твери (с 149 по 208 км) протяженностью более 60 км при принятии соответствующего решения. На данный момент трасса М-11 пересекается на этом участке с М-10: существующий обход Твери в перспективе может не справиться с потоком автомобилей, а северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга, говорил Петушенко летом 2019 года.

Как сообщалось ранее, стоимость проезда для легковых автомобилей по всей дороге в будний день составит 1820 рублей. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера, сообщали в "Автодоре". Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день обойдется в 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера - 1494 рубля.

Тестовый автопробег

Первые автомобили проехались по трассе 26 ноября: накануне официального открытия прошел символический автопробег по трассе. В нем приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.

Левитин отметил, что на трассе неустойчивая телефонная связь и недостаток автомобильных заправочных станций. Он отметил, что это "два вопроса, которые наверняка будут решены" и в целом поставил работе трассы оценку "очень хорошо".