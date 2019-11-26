Поезд с душем в каждом вагоне отправится в первый рейс из Москвы в Белгород

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Поезд, в котором каждый вагон оборудован душевой кабиной, отправится в первый рейс в среду с Курского вокзала, говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Обновленный состав фирменного поезда №71/72 "Белогорье" включает в себя плацкартные и купейные вагоны нового модельного ряда. Они выполнены в виде двухвагонного сцепа. Новая конструкция позволяет более эффективно использовать пространство. Герметичный переход между двумя вагонами обеспечивает сохранение тепла, усиливает шумоизоляцию, в двухвагонном сцепе организованы новые сервисные зоны для пассажиров. В них находятся вендинговые автоматы с едой и напитками, аппаратами для фильтрации, нагрева и охлаждения воды, холодильники, микроволновые печи, раковины для мытья рук, продуктов и посуды. Место каждого пассажира оснастили индивидуальными светильниками, USB-разъемами и розетками. В туалетных комнатах разместили сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. Кроме того, в одной из комнат установили пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми. Также в каждом вагоне сделали душевую кабину.

В поезде начала работать "Библиотека юного путешественника", в ней представлены детские книги классических и современных авторов. Взять книгу для чтения в поездке можно бесплатно, обратившись к проводнику.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") ранее подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 524 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

В рамках контракта ТВЗ разрабатывает для ФПК и плацкартные вагоны нового типа - рассматривается в том числе расположение полок "елочкой" и продольное. Окончательно решение о том, как будет выглядеть новый плацкарт, ФПК позволит принять пассажирам с помощью опросов.