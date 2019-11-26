Счетная палата обратится в прокуратуру из-за нарушений при обновлении электросетей Крыма

ТАСС, 27 ноября. Счетная палата направит обращение в Генпрокуратуру по факту нарушений в работе Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России, которое занималось модернизацией и развитием сетевого комплекса Крыма, и "Центра инжиниринга и управления строительством ЕЭС", строившего объекты сетевого комплекса на полуострове. Это следует из отчета контрольного ведомства по итогам проверки использования федеральных средств, направленных на сетевой комплекс республики Крым и города Севастополь в 2015-2018 годах и с начала 2019 года.

Проверка Счетной палаты выявила нарушения требований Градостроительного кодекса со стороны РЭА, у которого не было разрешений на строительство, но имелось отклонение от параметров строящегося объекта от проектной документации, необеспечения проведения контроля при строительстве ряда объектов, требования федерального закона о закупках, требований к бюджетной отчетности.

"Все это привело к искажению бюджетной отчетности РЭА за 2017 год на сумму 18,94 млн рублей, или более чем на 10%", - уточнили в Счетной палате.

Проверяющие также нашли случаи неэффективного использования бюджетных средств и факты нарушения требований государственных контрактов при приемке и оплате услуг, что в результате создало риски причинения ущерба экономическим интересам государства.

"Вместе с тем до настоящего времени не начата практическая реализация мероприятий по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова <...> При этом в рамках модернизации и развития сетевого комплекса в 2015-2019 годах из семи объектов электросетевого комплекса введено в эксплуатацию шесть", - говорится в документе.

Ввод в эксплуатацию седьмого объекта - высоковольтной линии Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань) - планируется в 2020 году.

Сметная стоимость объектов составит 21,250 млрд рублей, а объем бюджетного финансирования установлен в объеме 8,284 млрд рублей.

Счетная палата отмечает, что проделанная модернизация и развитие электросетевого комплекса Крыма и Севастополя позволили устранить сетевые ограничения, а также обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей. Создана энергетическая инфраструктура для передачи мощности в энергосистему Крымского полуострова с территории Краснодарского края.

Электросетевой комплекс Крыма

Предельный объем финансирования мероприятий программы по модернизации и развитию сетевого комплекса Крыма за счет средств федерального бюджета составляет 56,226 млрд рублей. Объем финансирования строительства (реконструкции) объектов по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 46,281 млрд рублей, из них освоено 45,58 млрд рублей, подсчитали в Счетпалате.

Средний уровень потерь электроэнергии на территории Крымского полуострова снизился с 15,1% (2015 год) до 13,8-14,1% (2016-2018 годы). Коэффициент износа электросетевого комплекса республики Крым и города Севастополь составлял за 2014 год - 3,8%, а по итогам 2018 год достиг 80,62%, на 1 июня 2019 года - 81,16 %, приводит Счетпалата данные Минэнерго России.