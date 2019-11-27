"Ъ": Ростех хочет сертифицировать авиатехнику за рубежом по соглашениям МАК

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ростех просит федеральные власти разрешить проводить сертификацию российской авиатехники за границей по соглашениям Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вместо соглашений Росавиации. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова в адрес президента России Владимира Путина.

Ростех занялся международной сертификацией авиатехники для развития ее экспорта "с использованием международных договоров с международными организациями и иностранными государствами о взаимном признании в области сертификации и летной годности воздушных судов, имеющихся у МАК", приводит издание текст письма.

По данным газеты, Ростех испытывал трудности в продвижении отечественных самолетов, вертолетов и двигателей за границей, используя соглашения Росавиации, из-за отсутствия признания их сертификационных процедур на международном уровне. Тогда как у МАК "действует более 70 соглашений со странами ЕС, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки", указывается в письме.

В Росавиации изданию отметили, что у них подписаны соглашения с США, Китаем, Индией, Турцией, Италией, Канадой, Кубой, Молдавией, Киргизией, Колумбией, Монголией, Республикой Кореей, Бразилией и регулятором Евросоюза EASA. Однако, по данным источников "Коммерсанта" в отрасли, данные соглашения не имеют веса без согласования регуляторами США и ЕС процедур, регламентирующих технические работы.

"Сертификация российской авиатехники за рубежом будет и в дальнейшем осуществляться Росавиацией. Все необходимые решения для реализации этих полномочий приняты. Передача полномочий какой-либо другой организации не планируется", - отметил изданию министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция президента по вопросу пока не сформирована, "решению обязательно должна предшествовать экспертная проработка".

О передаче полномочий МАК Росавиации

МАК занимался сертификацией авиатехники в России с момента распада СССР в 1991 году по 2015 год, когда потерял их из-за конфликта с отзывом сертификата типа у большинства модификаций самолета Boeing 737.

5 ноября 2015 года стало известно, что МАК направил Росавиации уведомление об отзыве сертификата типа у большинства модификаций самолета Boeing 737, такое решение было принято по итогам расследования Росавиацией катастрофы Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" в Казани 17 ноября 2013 года. Представители комитета утверждали, что без внесения изменений в конструкцию руля высоты Boeing 737 эксплуатировать эти самолеты нельзя. 6 ноября глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что оснований для прекращения полетов Boeing 737 в РФ нет.

26 ноября 2015 года, после конфликта вокруг решения МАК об отзыве сертификата типа у самолетов Boeing 737, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил передать Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации функции МАК по сертификации воздушных судов, двигателей и аэропортов. Соответствующее постановление было подписано 28 ноября.

14 марта 2016 года Росавиация начала выдачу сертификатов типа для экспорта самолетов российского производства, а 21 марта пресс-служба ведомства сообщила о создании федерального автономного учреждения (ФАУ) "Авиационный регистр Российской Федерации" (Авиарегистр России), на который были возложены функции авиарегистра.