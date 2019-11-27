Мост через Лену в Якутии построят в самом узком из возможных мест, в 30 км южнее Якутска

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Автомобильный мост через реку Лена в Якутии, который соединит крупнейшие транспортные магистрали региона, построят в самом узком месте из тех, где возможно строительство перехода. Ширина русла там составляет лишь 2,5 километра, сообщил ТАСС глава региона Айсен Николаев.

Мост планируется рядом с селом Старая Табага, которое входит в городской округ Якутска и находится в 30 км южнее самого города. Рассматривалось три варианта строительства подъездных путей к мосту, в ноябре приоритетным был назван вариант, который совмещает создание моста и берегозащитной дамбы в селе. В верховьях русло Лены относительно узкое; в районе Якутска оно расширяется до 5-7 км, дальше ширина в отдельных местах превышает 20 км.

"Это самое узкое место, которое есть в этом районе и которое возможно для прохождения моста", - сказал глава региона. Он добавил, что это место практически единственное, где строительство моста вообще возможно.

Данный район является оптимальным с точки зрения сочетания природных и экономических факторов, сообщил ТАСС гидролог из Института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев.

"Река Лена имеет многорукавное русло, но в данном месте оно однорукавное, это имеет значение при организации подъездных путей. Большие пойменные протоки нельзя перегораживать, для них нужно организовать отдельные водопропуски в теле подводных путей, иначе перед насыпью будет возникать подпор, который отрицательно влияет на их устойчивость. Другими словами, их может размыть. От подпора могут пострадать вышерасположенные села при прохождении половодья", - отметил он.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.