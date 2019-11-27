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В ТОР "Забайкалье" дополнительно войдут четыре проекта

В них планируют инвестировать 13 млрд рублей

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Четыре проекта дополнительно войдут в территорию опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Объем заявленных инвестиций составит 13 млрд рублей. Об этом в среду сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов на заседании совета при вице-премьере РФ - полномочном представители президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрии Трутневе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа сообщил о подписании постановления о создании в Забайкальском крае ТОР, где планировалось реализовать 15 инвестиционных проектов. В октябре стало известно, что в территорию вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций в 106 млрд рублей.

"Дополнительно четыре проекта на 13 млрд рублей инвестиций входят в ТОР. Заявки по трем из них направлены в Корпорацию развития Дальнего Востока, по одному подписано соглашение - это Кутинское месторождение бурого угля", - сказал Осипов. Согласно представленным им данным, речь также идет о возведение жилого микрорайона "Хороший" в Чите, освоении Урейского месторождения бурого угля и строительстве в регионе завода железобетонных изделий. Эти проекты позволят создать свыше 800 рабочих мест.

При этом губернатор добавил, что по семи первоначальным проектам соглашения еще не подписаны. В их числе - производство продукции растениеводства крупнейшей в регионе сельскохозяйственной компанией "Комсомолец", которая приостановила работу над проектом из-за убытков от летней засухи в Забайкалье.

Как говорится в материалах с заседания, имеющихся в распоряжении ТАСС, в регионе есть еще 12 проектов с объемом инвестиций в 566 млрд рублей, которые могли бы войти в ТОР "Забайкалье". Всего же территория опережающего развития, по мнению Осипова, способна охватить 41 проект с общим объемом инвестиций в 830 млрд рублей. Губернатор обратился с просьбой к Минвостокразвития РФ помочь региону с привлечением инвесторов в эти проекты.

В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР "Забайкалье" - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, производство пищевой продукции. Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗабайкальский крайТрутнев, Юрий АлексеевичОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
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