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Хабаровский край предлагает распространить режим ТОР на остров Большой Уссурийский

В строительство предполагают вложить 6 млрд рублей

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предлагают распространить режим территории опережающего развития (ТОР) на российскую часть острова Большой Уссурийский. Об этом в среду сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе в Якутске. Совет посвящен вопросам привлечения инвестиций на Дальний Восток, созданию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста и реализации программ льготного ипотечного кредитования.

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур. По нему пролегает граница между Россией и Китаем. Часть острова входит в городскую черту Хабаровска. На российской части острова до масштабного наводнения на Амуре в 2013 году проживали около 500 человек. После наводнения любое строительство на острове запрещено.

"В настоящее время подготовили предложения в Минвостокразвития на распространение режима ТОР еще на четыре площадки. Две из них крупные - это мусороперебатывающий завод в Хабаровском районе, инициатор проекта "УК Эколайф", объем капитальных вложений 6 млрд рублей. А также мы обратились в Минвостокразвития по расширению ТОР на российскую часть острова Большой Уссурийский, просим нас поддержать", - сказал Фургал.

Он сообщил, что сейчас есть планы по софинасированию сооружения дамб на острове, чтобы сделать территорию незатопляемой. Половину суммы на дамбы готов вкладывать регион.

В Хабаровском крае на сегодняшний день создано три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск-на-Амуре", "Николаевск".

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний Восток
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