В Крыму получили первый урожай с виноградников, высаженных после Крымской весны

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Предприятия Крыма и Севастополя этой осенью собрали первые промышленные урожаи с виноградников, высаженных после воссоединения с Россией. Представители отрасли сообщили ТАСС, что наравне с распространенными во всем мире сортами были высажены лозы уникальных крымских автохтонов, и вина из этой ягоды будут обладать особым вкусом, не уступая по качеству импортным.

Как поясняют эксперты, первый урожай можно собрать с лозы только через четыре-пять лет после ее посадки, поэтому первые напитки с новых виноградников только закладываются. Ягоду с этих лоз некоторые компании намерены использовать для премиальных напитков или поэкспериментировать со вкусом, создав новое вино; другие - как сырье для давно существующих линеек.

Виноделие является одной из основных отраслей сельского хозяйства для Крыма и Севастополя, причем, терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами как известные во всем мире Бордо или Бургундия. На полуострове работают несколько крупных предприятий ("Массандра", Инкерманский завод марочных вин, "Золотая Балка" и другие) и десятки небольших виноделен. Активно развивается винный туризм: проводятся экскурсии на виноградники и производство вина, дегустации и тематические фестивали.

Уникальность - в разнообразии

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал ТАСС, что высадка новых виноградников после 2014 года помогла сохранить винную отрасль в Крыму. "В будущем это даст повышение урожая. Мы сохранили отрасль, людей, получаем хороший урожай и делаем качественное вино. Но специфика отрасли такая, что требуется много времени для того, чтобы стал заметен результат", - сообщил он.

Собеседник добавил, что серьезный прирост урожая в последние пять лет дают старые виноградники. "Старые виноградники восстановлены. За ними сейчас очень хорошо ухаживают, и урожаи год от года становятся больше и качественнее", - отметил Попович.

При этом, подчеркнул он, сейчас в России развитию виноделия в целом уделяется большое внимание: так, в Госдуме готовится закон о вине и виноградарстве, который направлен на поддержку отрасли. Одна из его целей - увеличить площади виноградников на Юге России и на Кавказе, чтобы они были не меньше, чем в советское время. Это позволит предложить российскому потребителю достаточно качественного отечественного вина, которое будет не хуже многих позиций импорта.

По словам Поповича, в каждом российском регионе виноград, а значит, и произведенное из него вино, имеет свои отличия: свойства зависят от почвы, климата, особенностей ухода и многих других факторов. Уникальность Крымского полуострова в том, что здесь сосредоточены разные винодельческие зоны.

"Лоза позволяет вино делать ничуть не хуже, чем все, что делается в мире. Главная прелесть крымского вина в том, что оно разнообразно - это позволяет покупателю выбрать и попробовать разное. В Крыму примерно 30-40 серьезных производителей вина, и у каждого вино отличается от соседа, а в целом крымские вина отличаются от всех остальных", - пояснил эксперт.

Эксперименты "Массандры"

Крупнейший производитель вина в Крыму - "Массандра" - начал посадки виноградников вскоре после Крымской весны, в 2014 году. "Первые посадки уже дают урожай, и он нас очень радует. Это посадки совиньона белого, а также нашего автохтона - сорта, который с глубокой древности культивируют в Крыму - кокура белого. По этим сортам на молодых виноградниках мы уже имеем в районе 80 центнеров с гектара высококачественного урожая", - рассказала ТАСС гендиректор предприятия Янина Павленко.

Она добавила, что чуть позднее был посажен виноград сортов саперави, каберне-совиньон, бастардо магарачский, шардоне. В этом году с них получен первый, пока небольшой, урожай.

"Все эти сорта предприятие выращивает не одно десятилетие. Они идут и на классические марки, и на новые вина, производство которых налажено уже в российском Крыму. Уникальные климатические условия и продолжительный сезон позволяют из одного сорта приготовить очень разные по характеру вина - например, автохтонный кокур белый входит в состав наших портвейнов, хересов, знаменитых марок", - уточнила собеседница.

Но, кроме вин, которые десятилетиями производятся по одной, бережно сохраняемой технологии, появляются и новые напитки. В том числе, благодаря модернизации винодельни "Гурзуф" специалисты "Массандры" создали сухое белое вино премиум-класса из винограда кокур, которое удостоено медалей дегустационных конкурсов. "Это показывает, что какими бы масштабными ни были наработки предыдущих поколений виноделов, "Массандра" остается площадкой для экспериментов", - сказала Павленко.

Первые премиальные

Севастопольская "Золотая Балка", которая является одним из крупнейших производителей игристых вин на полуострове, в этом году получила первый урожай с виноградников, заложенных в 2016-2017 годах. Ягоды, как всегда у молодой лозы, немного, и сейчас она идет для традиционных линеек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, в будущем некоторые сорта, которые выращиваются на новых виноградниках, будут использованы для премиальных тихих выдержанных вин. Эту линейку компания впервые представила на рынке в текущем году.

"На основании почвенных изысканий, климатических характеристик и консультаций французского профессора Жана Филиппа Роби были определены идеальные для создания премиальных вин земельные участки. Терруар "Золотой Балки" невероятно разнообразен, в этом его уникальность. Здесь можно выращивать практически любой виноград и получать превосходный результат", - отметила собеседница.

Известный севастопольский винодел Олег Репин, который разрабатывает эту серию напитков для "Золотой балки", уточнил агентству, что пока вина премиальной линейки производятся из сырья, полученного со старых виноградников. Например, для белого вина берут виноград сорта ркацители с лозы, возраст которой более 40 лет, что дает напитку особый оттенок вкуса.

В ожидании вина

"Севастопольский винодельческий завод" (СВЗ) также собрал урожай с первых виноградников, высаженных после Крымской весны. Руководитель предприятия Александр Жежель сообщил ТАСС, что завод получил собственные виноградники только в 2015 году - до этого виноматериал закупался. Благодаря этому приобретению, специалисты СВЗ могут контролировать весь процесс выращивания винограда: от подбора саженцев до розлива вина в бутылки.

Так как виноград был собран в октябре, а требования к винам защищенного географического наименования предполагают определенные сроки использования материала, к производству непосредственна напитка на заводе еще не приступили.

"Вина из первого урожая будут в следующем году. Виноград пока бродит, нужно время, чтобы он раскрылся; и пока его даже нет смысла пробовать - это как попробовать сырое тесто и попытаться угадать, какие мы из него булки испечем. Мы понимаем, что это качественный виноград, выращенный на очень качественных почвах в уникальных условиях Севастополя, и мы вроде ничего потом не испортили. Это не "кот в мешке", но окончательно все будет понятно немного позднее", - рассказал ТАСС Жежель.

Он уточнил, что пока завод не расширял линейку сортов, и урожай новых виноградников, скорее всего, будет использован для традиционных линеек.

Виноделие российского Крыма

"После 2014 года в Крым зашли ряд инвесторов, которые развивают свои проекты и, в первую очередь, они нацелены на качество. Большинство из них недавно посадили виноградники, и первые пробные урожаи получили в этом году далеко не все - нужно четыре года, чтобы виноград заплодоносил. Вина только-только заложили в бочки, так как они требуют выдержки, и результат можно будет оценить не раньше следующего года", - рассказал ТАСС кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" (Крым) Яков Волков.

Он отметил, что в Крыму и Севастополе появились десятки новых предприятий, и большинство из них - небольшие, площадь виноградников у многих не достигает и 10 га. Но такой "фермер" грамотно подходит к производству и стремится выжать максимальное качество.

"[Владельцы виноградников] начали учитывать, чтобы виноград подходил под почвенные и климатические условия. Есть интерес к автохтонным, непосредственно крымским сортам - за счет них виноделы стараются получить уникальную, именно крымскую, продукцию. Еще один тренд в том, что стараются снизить химическую нагрузку, которая стирает природные различия сортов, поддерживать здоровыми виноградники и почвы, опираясь на естественные процессы", - уточнил собеседник.

Волков добавил, что "эксперименты" с виноматериалом из первого урожая виноградников, высаженных после Крымской весны, сейчас проводят многие виноделы. Полноценное производство многие предприятия начнут не раньше 2020 года - когда вырастет урожайность.

"Первые бутылки вина часто даже не идут в продажу: на них учатся, экспериментируют, делятся результатами с коллегами. Но года через два-три, когда вино с молодых виноградников пойдет на рынок, мы поймем какое оно - виноделие российского Крыма", - уточнил Волков.