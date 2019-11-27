В Ленобласти открыли реконструированный участок федеральной трассы "Сортавала"

ПРИОЗЕРСК /Ленинградская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы А-121 "Сортавала", которая связывает Санкт-Петербург и Карелию, открылся в среду после реконструкции на территории Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска движения.

"Сегодня этот участок связал два региона: Ленинградскую область и Карелию. И я уверен, что турпоток вырастет не только в Ленинградской области, но и Карелии. Теперь дорога в Сортавалу стала удобнее, открылся по сути новый туристический маршрут вокруг Ладожского озера. Теперь можно проехать по хорошей дороге вокруг Ладожского озера через Сортавалу в Петрозаводск и обратно через трассу "Кола" вернуться в Санкт-Петербург", - сказал журналистам после церемонии открытия заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

В мероприятии также приняли участие представители подведомственному "Росавтодору" учреждения "Упрдор "Северо-Запад" и подрядной организации, которая проводила работы, - АО "ВАД".

Реконструкция участка со 131 по 151 километр трассы началась в 2017 году. Ремонтные работы включали в себя реконструкцию 10,9 километров уже существующей трассы и строительство заново участка длиной почти в 10 километров, в том числе на замену пятикилометровому отрезку, который ранее был без асфальтового покрытия. Таким образом, теперь вся дорога покрыта асфальтом.

Кроме того, в ходе работ построено два моста, оборудована стоянка у памятника участникам Великой Отечественной войны, проведен ремонт путепровода над железной дорогой, а также установлено освещение и системы очистки стоков с дороги вблизи водоемов. Дорожникам из-за особенностей местного ландшафта пришлось проводить буровзрывные работы для разрушения горных пород, а на участках со слабым грунтом - укреплять его с помощью специальных свай.

Также на участке реконструированной трассы нанесли дорожную разметку, установили вдоль него барьерные ограждения между полосами движения для предотвращения ДТП и сетки вдоль обочин, которые будут препятствовать выходу на трассу диким животным. Трасса А-121 "Сортавала" соединяет Санкт-Петербург и город Сортавала в Карелии и заканчивается, примыкая к федеральной трассе Р-21 "Кола".