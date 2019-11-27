Росстандарт не обнаружил суррогатного топлива на АЗС Москвы и Московской области

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Росстандарт по итогам проверок качества топлива за десять месяцев 2019 года не выявил суррогатного топлива в Москве и Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Что касается Москвы и Московской области, то нарушений по физико-химическим показателям [на АЗС] по результатам проверок в 2019 году не установлено", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщила ранее газета "Известия" со ссылкой на данные министерства, в целом по России доля суррогатного дизельного топлива на рынке составляет порядка 15%, а автомобильного бензина - порядка 3,5%.

В России с 2018 года применяются оборотные штрафы за несоответствие топлива требованиям технического регламента. По данным Минпромторга, ситуация с качеством топлива в целом по России улучшилась: если на долю нарушений в части физико-химических показателей топлива в 2015 году приходилось более 20%, то по итогам проверок девяти месяцев 2019 года доля таких нарушений составила 8,8%.

Ранее Минпромторг разработал поправки в законодательство, предполагающие возможность контрольных закупок топлива на АЗС в режиме тайного покупателя со стороны надзорных ведомств.

В новость были внесены изменения (11:10 мск) — добавлены подробности по тексту. ​​​