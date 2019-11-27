Дмитрия Палунина назначили заместителем гендиректора "Калашникова" по экономике и финансам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. На должность заместителя генерального директора по экономике и финансам группы компаний "Калашников" назначен Дмитрий Палунин. На новом посту он будет отвечать за вопросы организации внешнего финансирования и повышение экономической эффективности предприятий группы, включая обеспечение прибыльности компаний группы и развитие проектов межзаводской кооперации. Об этом сообщила пресс-служба "Калашникова".

Дмитрий Палунин сменил на этой должности Павла Скачкова. "Павел Скачков посвятил работе в Группе "Калашников" более трех лет и внес существенный вклад в развитие финансово-экономического департамента и Группы в целом. Он собрал профессиональную команду и отстроил важные процессы, включая переход на международные стандарты финансовой отчетности, диверсификацию источников финансирования и многие другие. Мы благодарим Павла и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - отметил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

Палунин окончил Московский авиационный институт по специальности "Экономика и финансы". В 2008 году получил степень MBA в Российской Академии народного хозяйства - "Высшей школе финансов и менеджмента". Ранее занимал руководящие должности в АО "Росэлектроника", ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ряде российских банков.