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Тяжеловесные поезда впервые начали курсировать по линии Лесосибирск - Ачинск-1

Составы перевозят продукцию деревообрабатывающих предприятий в направлении портов Дальнего Востока

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Тяжеловесные поезда с продукцией деревообрабатывающих предприятий Енисейского, Северо-Енисейского и Мотыгинского районов Красноярского края впервые начали курсировать по самому северному неэлектрифицированному направлению Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал ОАО "РЖД") Лесосибирск - Ачинск-1 - Лесосибирск, следует из сообщения магистрали.

Теперь из Лесосибирска отправляются грузовые составы весом 5,6 тыс. т (ранее максимальная загрузка была 3,8 тыс. т).

В перевозках "тяжеловесов" задействованы мощные 3-х секционные тепловозы серии 3ТЭ10. В основном, это контейнерные поезда с товарами предприятий лесного сектора.

Пиломатериалы, пеллеты и другие виды продукции деревопереработки перевозятся контейнерными маршрутами по Красноярской железной дороге в направлении портов Дальнего Востока, Черного моря и Балтики и далее идут на экспорт - в Китай, Египет, Сирию, Швецию, Данию.

В январе-октябре 2019 года со станции Лесосибирск отправлено 303 "лесных" контейнерных экспресса, что более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Теги
РоссияКрасноярский край
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