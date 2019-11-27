Объекты системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" вышли на максимальную проектную мощность

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" вывела объекты трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" на максимальную проектную мощность. Объем поставок по первой очереди ВСТО-1 составит 80 млн тонн в год, по ВСТО-2 - 50 млн тонн нефти в год. Об этом сообщается в пресс-релизе "Транснефти".

"Об успешном запуске новых производственных объектов доложили руководители ООО "Транснефть - Восток" и ООО "Транснефть - Дальний Восток", сообщив о выводе ВСТО-1 на максимальную мощность в 80 млн тонн и ВСТО-2 - на 50 млн тонн нефти в год. Порт Козьмино, являющийся конечным пунктом магистрального нефтепровода, подтвердил готовность к началу приема увеличенных объемов российской нефти ESPO", - говорится в сообщении.

Первоначально планировалось вывести ВСТО на полную мощность в 2030 году.

Поставки нефти в Китай через магистральный нефтепровод Сковородино-Мохэ, являющийся отводом ВСТО-1, планируются на уровне 30 млн тонн в 2019 году. В свою очередь в порту Козьмино, который является конечной точкой ВСТО-2, в 2019 году будет отгружено 32,7 млн тонн нефти с последующим увеличением до 34 млн тонн в 2020 году. При этом проведенные в порту в 2017 году мероприятия по увеличению мощностей резервуаров и углубление дна позволят в перспективе увеличить мощность по перевалке нефти до 36 млн тонн в год.

Планы "Транснефти"

"Транснефть" не исключает возможности увеличения мощности порта Козьмино по отгрузки нефти на экспорт, если будет такая необходимость, сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев по итогам вывода ВСТО на полную мощность.

"Пока так задача не стоит. Если будет необходимо, значит, вернемся к этой теме. Не исключаем [увеличения]. Сама инфраструктура порта позволяет это сделать", - сказал глава компании.

В 2018 году через порт Козьмино было экспортировано 30,4 млн тонн, в текущем году - 32,7 млн тонн В 2020 году в соответствии с заявками нефтекомпаний объем отгрузки нефти ожидается на уровне 34 млн тонн.

О системе "Восточная Сибирь - Тихий океан"

Нефтепроводная система ВСТО введена в эксплуатацию 25 декабря 2012 года. Трасса общей протяженностью 4 740 км состоит из двух очередей - ВСТО-1 (от Тайшета до терминала в городе Сковородино Амурской области) и ВСТО-2 (от Сковородино до порта Козьмино).

Сорт нефти, поставляемой по трубопроводу, получил отдельную маркировку - "ВСТО" (ESPO). В числе районов обеспечивающих ресурсную базу ВСТО - районы Западной и Восточной Сибири, месторождения Якутии. После завершения строительства нефтепровода Куюмба - Тайшет в ВСТО начнет поступать нефть с месторождений Красноярского края и Эвенкии.

Первая очередь строительства Тайшет - Сковородино протяженностью 2 709 км начата в апреле 2006 года и завершена 28 декабря 2009 года с первоначальной пропускной способностью 15 млн тонн нефти в год. В 2014 году мощность увеличена до 58 млн тонн.

Практическая реализация второй очереди нефтепровода (ВСТО-2) началась в 2008 году, а 25 декабря 2012 года был открыт участок от Сквородино до нефтеналивного порта в бухте Козьмино. Увеличение пропускной способности ВСТО-2 до 50 млн тонн обеспечит транспортировку нефти на экспорт через Козьмино, а также на нефтеперерабатывающие заводы РФ ("РН-Комсомольский НПЗ", "ННК - Хабаровский НПЗ").

Кроме того, в апреле 2009 года правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от ВСТО на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), "Транснефтью", "Газпромом", "Лукойлом" и "Роснефтью". 1 января 2011 года начались поставки нефти от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ близ российской границы и далее до г. Дацин (провинция Хэйлунцзян). Первоначальная мощность участка, в состав которого входит подводный переход через реку Амур, составила 15 млн тонн нефти в год. К 2014 году она была увеличена до 20 млн тонн. В настоящее время объем поставок составляет 30 млн тонн в год.