Песков не стал комментировать детали газовых переговоров России и Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать детали газовых переговоров РФ и Украины, отметив, что идет обмен коммерческими предложениями.
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"Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов [газа]", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что "это все требует времени, оно пока еще есть, но сокращается". "Поэтому работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно", - добавил Песков.