Песков заявил, что Путин пока не планирует визит на экономический форум в Давосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в следующем экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока таких планов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду Путин планирует встретиться в Санкт-Петербурге с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

Путин участвовал в Давосском форуме в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ. В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.