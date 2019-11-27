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Песков заявил, что Путин пока не планирует визит на экономический форум в Давосе

Форум пройдет с 21 по 24 января 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в следующем экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока таких планов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду Путин планирует встретиться в Санкт-Петербурге с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

Путин участвовал в Давосском форуме в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ. В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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