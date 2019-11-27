{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстандарт: более 20% АЗС в 18 регионах России нарушают требования к качеству топлива

Больше всего нарушений зафиксировано в Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Еврейской автономной области, Новосибирской и Томской областях

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 20% автозаправок в 18 регионах России нарушают требования техрегламента по физико-химическим показаниям топлива, свидетельствует подготовленная ведомством карта качества топлива РФ.

Росстандарт намерен уделить этим регионам особое внимание при контроле качества топлива, хотя пока в целом не планирует увеличивать число проверок АЗС.

Согласно опубликованному ведомством документу, больше всего нарушений качества топлива зафиксировано в Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Владимирской, Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Туве, Хакасии, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае и на Сахалине.

Доля нарушений на 5-10% проверенных АЗС зафиксирована в шести регионах: Карелии, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Остальные регионы находятся в "зеленой" зоне, то есть нарушения были выявлены менее чем на 5% заправок. Проверки в Чукотском автономном округе, Магаданской, Кировской и Астраханской областях, а также в Мордовии и Калмыкии не проводились.

"Росстандартом ежегодно проверяется порядка 1 тыс. АЗС, планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне", - сообщили ТАСС в Минпромторге.

Ведомство также проводит дополнительные проверки по поручениям правительства и требованиям прокуратуры.

В России с 2018 года применяются оборотные штрафы за несоответствие топлива требованиям технического регламента. По данным Минпромторга, ситуация с качеством топлива в целом по России улучшилась: если на долю нарушений в части физико-химических показателей топлива в 2015 году приходилось более 20%, то по итогам проверок девяти месяцев 2019 года доля таких нарушений составила 8,8%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На строительстве дороги в обход Волгограда начали возводить мост через Волго-Донской канал
Длина объекта вместе с эстакадой превысит 1,3 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС