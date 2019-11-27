Росстандарт: более 20% АЗС в 18 регионах России нарушают требования к качеству топлива

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 20% автозаправок в 18 регионах России нарушают требования техрегламента по физико-химическим показаниям топлива, свидетельствует подготовленная ведомством карта качества топлива РФ.

Росстандарт намерен уделить этим регионам особое внимание при контроле качества топлива, хотя пока в целом не планирует увеличивать число проверок АЗС.

Согласно опубликованному ведомством документу, больше всего нарушений качества топлива зафиксировано в Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Владимирской, Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Туве, Хакасии, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае и на Сахалине.

Доля нарушений на 5-10% проверенных АЗС зафиксирована в шести регионах: Карелии, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Остальные регионы находятся в "зеленой" зоне, то есть нарушения были выявлены менее чем на 5% заправок. Проверки в Чукотском автономном округе, Магаданской, Кировской и Астраханской областях, а также в Мордовии и Калмыкии не проводились.

"Росстандартом ежегодно проверяется порядка 1 тыс. АЗС, планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне", - сообщили ТАСС в Минпромторге.

Ведомство также проводит дополнительные проверки по поручениям правительства и требованиям прокуратуры.

В России с 2018 года применяются оборотные штрафы за несоответствие топлива требованиям технического регламента. По данным Минпромторга, ситуация с качеством топлива в целом по России улучшилась: если на долю нарушений в части физико-химических показателей топлива в 2015 году приходилось более 20%, то по итогам проверок девяти месяцев 2019 года доля таких нарушений составила 8,8%.