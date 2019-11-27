На строительстве дороги в обход Волгограда начали возводить мост через Волго-Донской канал

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Дорожники приступили к строительству автомобильного моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК). Сооружение длиной 1,3 км является одним из самых сложных на первом этапе строительства дороги в обход Волгограда, сообщил в среду журналистам начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград (подведомственное Росавтодору) Юрий Сорокин.

"Начаты работы по строительству моста через Волго-Донской канал на первом этапе возведения дороги в обход Волгограда. На сегодня забито 20 свай под будущее мостовое сооружение, всего их будет порядка 400. Также предстоит возвести 22 опоры. После окончания строительства длина моста составит более 1,3 км вместе с эстакадой", - сказал Сорокин.

Он уточнил, что на объекте, помимо забивки свай, идет сооружение стройплощадки, чтобы дать возможность развернуть парк техники и обустроить подъездные пути.

"Мост через ВДСК - это самое технически сложное сооружение всего обхода. Вместе с тем его строительство является важнейшей задачей, поскольку новое сооружение позволит разгрузить существующий мост в черте города и перенаправить транзитный поток по участку первого этапа обхода Волгограда, что снимет транспортное напряжение в Красноармейском районе города", - отметил Сорокин.

Красноармейский район - самый южный и наибольший по численности из восьми районов Волгограда, в нем проживают около 163 тыс. жителей города-миллионника.

Длина первого этапа обхода составляет немногим более 12 км, здесь полностью завершена расчистка местности от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Сталинградской битвы. По данным пресс-службы Упрдор Москва - Волгограда, всего их было обнаружено и обезврежено 25 единиц. В ходе поисковых работ останков воинов найдено не было.

"Сейчас продолжаем снимать растительный грунт для последующего возведения насыпи будущей дороги. На двухкилометровом участке уже формируется сама насыпь, для чего использовано более 70 тыс. кубометров грунта", - уточнил Сорокин.

Обход Волгограда

Строительство обхода Волгограда имеет ключевое значение для формирования межрегиональных и международных автомобильных коммуникаций, в Волгограде сходятся сразу несколько федеральных трасс, входящих в состав евразийских маршрутов - Р-22, Р-228, А-260. Обходная магистраль позволит повысить скорость перевозок, сокращая время в пути для водителей. Вместе с тем вывод транзита за городскую черту позволит улучшить экологическую и транспортную обстановку в городе.

Работы по возведению обходной дороги Волгограда начались в августе 2019 года, первый этап планируется завершить в 2024 году, одновременно с его выполнением будет проектироваться второй и третий, завершающий, этапы. Планируется, что общая протяженность обходной дороги Волгограда составит немногим более 70 км.

На 12-километровом участке это будет четырехполосная дорога, соединяющая федеральные трассы Р-22 "Каспий" (южное направление), подъезд к городу Элиста и региональную дорогу Волгоград - Котельниково - Сальск. Всего на объекте, помимо моста через Волго-Донской канал, будут возведены три транспортные развязки и две площадки для отдыха водителей. Участок будет полностью снабжен искусственной линией электроосвещения и оборудован современными средствами обеспечения безопасности движения.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 11 ноября министр транспорта РФ Евгений Дитрих доложил о том, что в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проектируется восемь обходов городов: Нижнего Новгорода, Рязани, Волгограда, Хасавюрта, Дербента, Владикавказа, Иванова и Набережных Челнов. Министр сказал, что в 2020 году начнется их строительство.