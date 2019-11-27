{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания, находящаяся под санкциями из-за поставок турбин в Крым, будет ликвидирована

Заявление зарегистрировано 26 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Инжиниринговая компания "Интеравтоматика", попавшая под санкции Евросоюза в 2017 году из-за скандала вокруг поставок газовых турбин в Крым, подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган, следует из данных системы СПАРК.

На эту тему
Турбины раздора. История спора вокруг оборудования Siemens в Крыму

Заявление зарегистрировано 26 ноября. Готовность документов запланирована на 4 декабря, следует из базы.

Сейчас долю в "Интеравтоматике" в размере 46% пытается продать германский концерн Siemens. После того, как стало известно о том, что турбины Siemens были поставлены на строящиеся ТЭС в Крыму в обход санкций Евросоюза, Siemens AG официально заявила, что "полностью откажется от своей доли в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанций". ТАСС пока не располагает комментарием Siemens.

Как сообщалось ранее, "Технопромэкспорт" владел 17,34% в "Интеравтоматике", еще 36,94% было у ВТИ. После сделки по продаже доли "Технопромэкспорта" в "Интеравтоматике" доля ВТИ выросла до 54%.

Теги
ГерманияРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Путин открыл движение по трассе Москва - Санкт-Петербург
Трасса М-11 будет называться "Нева"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС