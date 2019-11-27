Компания, находящаяся под санкциями из-за поставок турбин в Крым, будет ликвидирована

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Инжиниринговая компания "Интеравтоматика", попавшая под санкции Евросоюза в 2017 году из-за скандала вокруг поставок газовых турбин в Крым, подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган, следует из данных системы СПАРК.

Заявление зарегистрировано 26 ноября. Готовность документов запланирована на 4 декабря, следует из базы.

Сейчас долю в "Интеравтоматике" в размере 46% пытается продать германский концерн Siemens. После того, как стало известно о том, что турбины Siemens были поставлены на строящиеся ТЭС в Крыму в обход санкций Евросоюза, Siemens AG официально заявила, что "полностью откажется от своей доли в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанций". ТАСС пока не располагает комментарием Siemens.

Как сообщалось ранее, "Технопромэкспорт" владел 17,34% в "Интеравтоматике", еще 36,94% было у ВТИ. После сделки по продаже доли "Технопромэкспорта" в "Интеравтоматике" доля ВТИ выросла до 54%.