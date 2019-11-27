Шведский суд согласился с решением арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду заявление "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину. Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

"Апелляционный суд округа Свеа сегодня сообщил о решении по апелляции об арбитражном споре между российской и украинской компаниями. Решение Апелляционного суда означает, что иск российской компании отклонен. Ожидается, что решения еще по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году", - отмечено в сообщении.

"В арбитражном разбирательстве, касающемся договора поставки, среди прочего были претензии по оплате и требования признания недействительными или замены некоторых договорных положений. Апелляционный суд не вынес решения в пользу "Газпрома" по этим вопросам. В ходе разбирательства в Апелляционном суде "Газпром" настаивал на отмене двух пунктов по этим вопросам в отдельном решении", - поясняет далее судебная инстанция.

"Газпром" утверждал, что Арбитражный суд допустил ряд ошибок, на основании чего решение должно быть отменено. Среди прочего "Газпром" указывал на то, что арбитражный суд превысил свои полномочия при оценке заявлений сторон в отношении годового объема газа, на который должен распространяться контракт. "Нафтогаз" в свою очередь настаивал, что требования "Газпрома" должны быть отклонены, поскольку арбитражный суд не допустил никаких ошибок.