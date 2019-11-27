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"Аэрофлот" предложил отложить оснащение самолетов видеокамерами

Замдиректора департамента управления авиационной безопасностью авиакомпании Владимир Гаенко сообщил, что затраты на оборудование одного самолета составят около $280 тыс.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает отложить вступление в силу требований о видеокамерах в самолетах на 2025-2030 годы. Об этом сообщил в ходе заседания комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре заместитель директора департамента управления авиационной безопасностью "Аэрофлота" Владимир Гаенко.

По его словам, если хотя бы в 2022 году появится необходимая инфраструктура для передачи данных с камеры из самолета на землю, то только поступающие в парк самолеты можно начать оборудовать с 2025 года, уже экспуатируемые - с 2027 года, остальные самолеты - с 2030 года. Гаенко добавил, что затраты на оборудование одного самолета составят около $280 тыс., а всего парка "Аэрофлота" (сейчас почти 250 самолетов, ожидается пополнение флота) - $100 млн.

"Полагаю хотя бы выйти с предложением в аппарат правительства, в порядке формирования новых требований внести предложения по отлагательному такому сроку, хотя бы в отношении новых воздушных судов, вновь поступаемых [в авиапарк] - это оснащение с 2025 года как минимум. Я думаю, если в 2022 году появится какая-то инфраструктура для передачи данных, то три года, не меньше, потребуется чтобы инфраструктуру по приему и по требованиям и все остальное отработать. Аналогично с 2027 годом, в отношении ранее использованных воздушных судов и включенных в сертификат эксплуатанта после 2027 года, а для всех остальных - с 2030 года", - сказал он.

В приказе Минтранса РФ "О требованиях по обеспечению транспортной безопасности", который вступил в силу в 2011 году, содержится требование по установке на всех самолетах систем видеонаблюдения с передачей данных на землю в режиме реального времени. Вступление в силу этого требования периодически откладывается, последний установленный срок - 1 января 2020 года. Участники рынка не раз заявляли о сложности исполнения этого требования.

"По оценке завода-производителя, как известно, любая доработка может быть произведена только заводом-изготовителем с внесением соответствующего изменения в сертификат летной годности, без этого воздушное судно летать не может. Стоимость оснащения одного воздушного судна - порядка $282 тыс., а по всему парку будет составлять порядка $100 млн", - сообщил Гаенко.

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