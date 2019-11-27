Суд отклонил апелляцию "Газпрома" в части принципа "бери или плати"

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках российского газа на Украину в части принципа "бери или плати", а также запрета на реэкспорт российского газа. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Решение по контракту на поставку выносили [в 2017 году] в два этапа. Отдельное решение вынесено 31 мая 2017 [года]. Газпром оспорил это решение 7 ноября 2017 года. Эта апелляция сегодня отклонена", - сообщила пресс-служба.

Стокгольмский арбитраж 31 мая 2017 года также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, напомнили в компании.

История исков

16 июня 2014 года в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма российской стороной был подан иск в связи с ненадлежащим исполнением "Нафтогазом" контракта 2009 года. В тот же день украинская компания направила встречный иск в Стокгольмский арбитраж с требованием от "Газпрома" $6 млрд, которые, по мнению украинской стороны, были ей переплачены с 2010 года. 29 июля 2014 года оба эти иска объединены в одно дело.

К 2017 году общая сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" в арбитражном разбирательстве составляла $37 млрд (в первую очередь - за невыполнение условия "бери или плати"), а "Нафтогаза" к "Газпрому" - $17 млрд (в качестве компенсации за якобы завышенные цены в 2009-2014 годах и за недозагрузку транзитных мощностей).

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах в размере более $2 млрд. Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" до 5 млрд куб. м до истечения срока контракта в конце 2019 года.

28 февраля 2018 года Стокгольмский суд вынес решение по контракту о транзите газа. "Газпром" обязали доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Ранее в среду Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину. В суде сообщили, что решения по еще двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.