"Газпром" должен возместить "Нафтогазу" более €1 млн судебных расходов

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Газпром" должна будет возместить судебные расходы по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину в Апелляционном суде округа Свеа в размере €1,022 млн. Об этом говорится в решении суда, поступившем в распоряжение корреспондента ТАСС.

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"Акционерное общество "Газпром" возместит НАК "Нафтогаз Украины" сумму в размере €1021774,26 и 1650000 гривен, из которых €1 млн приходится на гонорары юристов", - отмечено в решении.

Российская компания также выплатит проценты на обе суммы, за период с момента даты вынесения решения Апелляционного суда до даты фактической оплаты.

Суд отклонил требование "Газпрома" о возмещении судебных издержек, а также не поддержал его ходатайство о секретности при рассмотрении дела.