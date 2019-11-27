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Трасса М-11 будет называться "Нева"

Президент подчеркнул, что новая трасса должна быть обустроена "по-современному"
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© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург будет носить название "Нева". Такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, приехавший на открытие автомагистрали.

Министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой трассе, заметил, что все подобные дороги имеют названия. Он напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование.

"Насколько я понимаю, там три основных - "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего [голосов] набрал [вариант] "Нева", - сказал Путин. И объявил: "Так и назовем".

Инфраструктура вокруг трассы должна быть самой современной, как и сама эта дорога, подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что работа властей регионов, по которым идет дорога, "на этом не закончилась", а скорее "только начинается". "Трасса должна быть обустроена, а это <…> целиком и полностью ваша задача. Дорожники свое дело сделали, трасса построена, а вот обустройство трассы - оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии", - сказал глава государства.

По его словам, речь идет о пунктах отдыха, заправках, питании, связи, интернете и так далее. "Все должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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