На СКЖД поступило 16 новых локомотивов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. На Северо-Кавказскую железную дорогу (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") поступило 16 новых локомотивов в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" в январе-октябре 2019 года, следует из сообщения магистрали.

Из них 11 пассажирских тепловозов серии ТЭП70БС и пять маневровых тепловозов серии ТЭМ-14, уточняется в сообщении.

Новые локомотивы эксплуатируются в Ростовском и Краснодарском регионах дороги.

Маневровые тепловозы закреплены для работы на станциях Лихая, Новомихайловская, Божковская. Пассажирские тепловозы эксплуатируются на участке Разъезд 9 км - Анапа.

