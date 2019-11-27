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На СКЖД поступило 16 новых локомотивов

Из них 11 пассажирских тепловозов серии ТЭП70БС и пять маневровых тепловозов серии ТЭМ-14

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. На Северо-Кавказскую железную дорогу (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") поступило 16 новых локомотивов в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" в январе-октябре 2019 года, следует из сообщения магистрали.

Из них 11 пассажирских тепловозов серии ТЭП70БС и пять маневровых тепловозов серии ТЭМ-14, уточняется в сообщении.

Новые локомотивы эксплуатируются в Ростовском и Краснодарском регионах дороги.

Маневровые тепловозы закреплены для работы на станциях Лихая, Новомихайловская, Божковская. Пассажирские тепловозы эксплуатируются на участке Разъезд 9 км - Анапа.
 

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