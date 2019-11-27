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АСИ готово познакомить британский бизнес с технологическими стартапами России

По словам гендиректора компании Светланы Чупшевой, АСИ располагает технологическими разработками для промышленных предприятий

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово выступить площадкой для сотрудничества между бизнесом Великобритании и российскими технологическими предприятиями, ориентированными на экспорт. Об этом сообщила в среду гендиректор АСИ Светлана Чупшева на площадке V Российско-британского бизнес-форума (РББФ) в Лондоне.

"Мы готовы выступить площадкой для сотрудничества между бизнесом Британии и нашими российскими технологическими компаниями, которые могли бы и выйти на экспорт, и создать новый бизнес, совместные предприятия, организации", - сказала она на сессии "Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях".

Чупшева отметила, что АСИ уже располагает рядом технологических разработок и стартапов для промышленных предприятий, которые агентство в качестве проектного офиса президента РФ отбирало в 2019 году. "Сегодня у нас серьезный план таких проектов", - подчеркнула она.

Главной темой РББФ-2019, организованного торгпредством России в Великобритании совместно с фондом "Росконгресс", стала "Цифровая инфраструктура и индустрии". В мероприятии принимают участие 1000 британских и российских представителей бизнеса, власти, институтов развития и международных организаций.

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