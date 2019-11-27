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Орешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль

Глава Минэкономразвития привел пример бизнесмена, которому специалисты ФЦК указали, как повысить производительность труда. Однако тот назвал аргументы против повышения производительности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе обсуждения национального проекта на Международном форуме производительности.

Министр привел пример бизнесмена, которому специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) указали на неэффективные процессы, работа над которыми позволит повысить производительность труда и увеличить прибыль, но тот назвал аргументы против повышения производительности.

"Сейчас мы все это сделаем, предприятие станет более эффективным, мы будем получать больше прибыль, - передает министр слова бизнесмена. - Сначала, говорит, к нам придут, когда все эту прибыль увидят, контролеры, скажут: давайте мы вас проверим..., раз у вас прибыль такая большая, вы сможете все штрафы заплатить. Потом придут региональные власти, скажут: здорово, у вас большая прибыль, нам нужно этот проект профинансировать, вот этот проект профинансировать. В самом худшем случае вообще придут, меня в наручники оденут, уведут отсюда, скажут: какое у вас хорошее предприятие", - сказал он.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ответ заявил, что "это исключительные случаи, может, они есть, но на самом деле увеличение производительности труда, повышение прибыли никак не связаны с дополнительными налоговыми проверками". "Сразу могу сказать как куратор налоговой службы - это не является критерием для того, чтобы выходить на предприятие и дополнительно смотреть, почему это ты вдруг показал финансовый результат", - добавил Силуанов.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" нацелен на ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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