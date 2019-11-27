Россельхознадзор может запретить поставки бананов из Эквадора

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор не исключает возможности введения временных ограничений на поставки растительной продукции из Эквадора, который является основным поставщиком бананов, из-за обнаруженных в продукции вредителей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявила в партии бананов, ввезенных из Эквадора, карантинный для стран - членов ЕАЭС объект - многоядную муху-горбатку, являющуюся переносчиком опасного заболевания - холеры. Об этом факте Россельхознадзор уведомил Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Республики Эквадор (Agrocalidad)", - говорится в сообщении.

Согласно данным анализа фитосанитарного риска, проведенного подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", научно доказано, что этот объект является универсальным вредителем растительной продукции. По данным ведомства, многоядная муха-горбатка заражает многие продукты питания, в том числе муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Объект наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки, шампиньонов, трюфелей.

Фитосанитарный риск заноса в Российскую Федерацию и распространения указанного вредителя на территории страны оценивается как высокий, сообщили в Россельхознадзоре.

"Учитывая изложенное, а также международный опыт в обеспечении карантинных фитосанитарных мер, выявление нового случая поставки продукции, зараженной указанным карантинным для стран - членов ЕАЭС объектом, может послужить основанием для рассмотрения вопроса о выражении Россельхознадзором недоверия Agrocalidad в части обеспечения российских фитосанитарных требований. Этот факт также может привести к возможному введению временных ограничений на поставку в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска", - заключили в Россельхознадзоре.

По данным ФТС, в 2018 г. в Россию из Эквадора было поставлено 1 млн 495 тыс. т бананов, что составляет 96% от импорта этой продукции. Также в 2018 г., по данным ФТС, Эквадор поставил в Россию 11 тыс. 312 т срезанных цветов и букетов, что составляет 13,7% в общем объеме поставок. Эквадор является вторым крупнейшим поставщиком цветов в Россию.