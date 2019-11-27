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Собянин попросил Путина поспособствовать ускорению проекта строительства ЦКАД

Протяженность трассы превысит 336 км
Мэр Москвы Сергей Собянин Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал власти регионов и транспортные структуры не допустить смещения сроков строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном открытию платной автодороги М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Владимир Владимирович, есть одна серьезная проблема, к которой я бы хотел обратиться: значительная часть автомобильного потока идет транзитом и упирается в МКАД, который сегодня, по сути дела, стал городской дорогой и просто не вмещает такое количество транзитных потоков. По Вашему поручению строится ЦКАД, блестящий проект, который сопоставим по мощности, по объемам работ с тем проектом, о котором мы сейчас говорим (трасса М-11 - прим. ТАСС), сегодня на 2/3 этот проект реализован. Но мы видим в последнее время, из-за определенных сложностей он сдвигается на 2020-2021 годы, и я боюсь, это замедление даст "движку" еще дальше. Мне кажется, можно бы провести какое-то специальное совещание по этому поводу, еще раз посмотреть системные вопросы, по котором надо принять решение - без этого мы просто не сдвинемся", - сказал Собянин.

По его словам, проработка вопроса сроков сдачи ЦКАД имеет большое значение для всего транзитного комплекса страны. "Потому что потом вход на Казань тоже будет примыкать к ЦКАД, без этого такой сцепки не будет. Дорога будет работать на треть, эффекта не будет", - пояснил мэр.

Отвечая на просьбу Собянина, Путин обратился к властям соседних регионов, чтобы они "помогали работать, вовремя выделяли земли, без всяких проволочек, административных издержек". "Да, мы с коллегами работаем, там вопросов нет. Но много вопросов с тем, как трасса заходит, проходит, как идет строительство, надо еще раз уделить этому внимание. Мне кажется, это будет проект, который увеличит эффективность этой дороги раза в полтора точно. И по экономике, и по объему потока", - пояснил Собянин.

Говоря об открытии трассы М-11, Собянин назвал это грандиозным событием, которое позволило связать крупные агломерации России численностью 26 млн человек. "Если Вы помните, мы занимались этим проектом еще будучи в правительстве, и именно тогда был создан этот замечательный проект государственно-частного партнерства, уникальный для страны, такого никогда не было. Сегодня он завершен блестящим итогом", - отметил мэр столицы.

О проекте ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.

Трасса М-11

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей бесплатной М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году. Застройщиком является ООО "Магистраль двух столиц", генеральным подрядчиком - турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi.

Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составляет 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд стоит 2020 рублей, при использовании транспондера - 1494 рубля, говорится в материалах к поездке Путина в Санкт-Петербург.

Путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе должен занять не более пяти с половиной часов. Госкомпания "Автодор" (управляет платными трассами) ожидает, что после полного открытия платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" около 20 тыс. автомобилей будут проезжать по ней ежесуточно.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко проверили готовность магистрали к открытию. По оценке губернатора, трасса соответствует мировым стандартам безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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