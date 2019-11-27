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Сергей Иванов: МКАД должна стать городской дорогой, без транзита грузов

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта отметил, что часть нагрузки с трассы снимет строительство ЦКАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Московская кольцевая автодорога (МКАД) с вводом центрального кольца в Подмосковье должна избавиться от грузовых потоков, так как нынешнюю нагрузку на нее "уже трудно терпеть". Такое мнение высказал в среду спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на совещании у главы государства после открытия новой трассы Москва - Санкт-Петербург (М-11, "Нева").

Иванов отметил, что строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и пунктов примыкания к ней должно снять со МКАД огромную нагрузку, которую просто уже трудно терпеть. "Московская кольцевая дорога должна действительно стать городской дорогой, чтобы транзит - особенно грузовые машины, фуры - не шел по ней", - сказал Иванов.

Он обратил внимание на то, как дорожное строительство изменило транспортную ситуацию на северо-западе России. "Сегодня я с утра ехал из аэропорта Пулково на Васильевский остров <…> по Западному скоростному диаметру, у меня вся дорога от Пулково до самого центра Петербурга заняла 20 минут. Раньше такого представить себе невозможно было", - заметил Иванов.

Что же касается новой трассы Москва - Санкт-Петербург, то, как отметил спецпредставитель президента, она сильно повышает инвестиционную привлекательность регионов, по которым проходит. "Через Российский фонд прямых инвестиций до меня уже доходят предложения от иностранных инвесторов больше вкладываться в Новгородскую и Тверскую области, потому что теперь доставить туда материалы и продукты, все что угодно, становится намного легче", - сказал Иванов. Он отметил и качество М-11. "У нас, как известно, в России две беды. Эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Иванов напомнил, говоря о планах обустройства новой трассы, что аналогичная работа с дорогой Чита - Хабаровск была проведена за два года. "На основании этого опыта мне кажется, что обустроить трассу М-11 можно за гораздо более короткий срок: здесь все-таки много населенных пунктов, здесь все легче", - сказал Иванов.

Теги
Иванов, Сергей БорисовичРоссия
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