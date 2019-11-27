В Дагестане планируют капитально отремонтировать более 13 км защитных дамб Терека

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт более 13 км защитных водозаградительных валов реки Терек планируют провести в Дагестане в ближайшие два года. На эти цели планируется направить свыше 86 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в Министерстве природных ресурсов и экологии республики.

"В 2020 и 2021 годы в Дагестане в целях защиты населения, <...> за счет субсидии, выделяемой из федерального бюджета республиканскому бюджету, планируется капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек протяженностью 13,4 км в Кизлярском и Бабюртовском районах. Общая стоимость работ составляет более 86 млн рублей", - сказал представитель министерства.

По его словам, на территории Кизлярского района планируется капремонт 10 км защитных валов, стоимость работ по этому объекту составит 56,6 млн рублей. Собеседник агентства добавил, что на территории Бабаюртовского района планируется капитально отремонтировать 3,4 км водооградительных валов, стоимость работ составит 30,4 млн рублей.

"Количество защищаемого населения в Бабаюртовском и Кизлярском районах - по 1,6 тыс. человек и домовладения, объекты инфраструктуры и сельхозугодия с общей защищаемой площадью по 8 тысяч га", - сказал представитель Минприроды.

В этом году в Дагестане укрепили 18 опасных участков берегов реки Терек, где в этой зоне проживают 20 тыс. человек. По данным Минприроды региона, в начале 2000-х годов, при прорыве водооградительных валов Бабаюртовскому и Кизлярскому районам был причинен существенный ущерб. Так, в 2002 году при прорыве водооградительных валов был нанесен ущерб в размере 2,5 млрд рублей при бюджете Республики Дагестан 13,04 млрд рублей и в 2005 году - более 700 млн рублей при бюджете республики 21,19 млрд рублей.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.