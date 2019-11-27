Британские компании проявили интерес к картам "Мир"

ЛОНДОН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские компании заинтересованы в приме карт платежной системы "Мир", а за ними последуют другие страны Европы. Об этом корреспонденту ТАСС на полях V Российско-британского бизнес-форума (РББФ) сообщил в среду Николя Ригер, руководитель компании PayXpert. Совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") компания в декабре запустит пилотный проект по приему карт "Мир" в европейских странах.

"Компании, магазины, отели, бутики товаров категории люкс очень заинтересованы в этой системе. Они знают о системе "Мир" и хотят ей пользоваться", - рассказал Ригер. По его словам, в настоящий момент машины для считывания карт уже установлены в магазинах проявивших интерес компаний. "Осталось загрузить программное обеспечение и подписать контракты, мы намерены начать операции в декабре", - сказал Ригер.

По словам руководителя PayXpert, пилотный проект будет запущен в Великобритании, за ней до конца года последует Франция, Испания, а в первом квартале 2020 года - Италия, скандинавские страны. "У нас интерес из стран Балтии", - добавил Ригер. По его информации, первая статистика по количеству транзакций может быть доступна уже ко второму кварталу следующего года.

Презентация первого европейского эквайрера платежной системы "Мир" состоялась в среду в рамках форума. Главной темой РББФ-2019, организованного торгпредством России в Великобритании совместно с фондом "Росконгресс", в этом году стала "Цифровая инфраструктура и индустрии".

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

На текущий момент российские банки выпустили уже более 69,7 млн карт "Мир".