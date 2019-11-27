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Британская OneWeb построит на Хайнане свою первую в Азии спутниковую станцию

Подписание соглашения состоялось на полях форума в Хайкоу

САНЬЯ /Китай/, 27 ноября. /ТАСС/. Британская коммуникационная компания OneWeb подписала рамочное соглашение с правительством города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) о строительстве наземной спутниковой станции, которая станет первым таким ее объектом в Азии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

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Подписание соглашения состоялось на прошлой неделе на полях двухдневного форума в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань), главной темой которого стало промышленное развитие и технологические инновации острова Хайнань.

Сроки реализации и другие подробности договоренности пока не сообщаются.

Британская OneWeb (ранее известная как WorldVu Satellites) основана в 2012 году. Компания планирует к 2020 году развернуть на околоземной орбите порядка 600 коммуникационных спутников и начать их коммерческое использование. К 2021 году OneWeb планирует обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

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