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Омский нефтезавод завершил первый этап строительства очистных сооружений "Биосфера"

Система представляет собой многоэтапный комплекс, на котором благодаря герметичности технологических процессов полностью исключено попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Первый этап строительства инновационной системы очистных сооружений "Биосфера", который входит в комплекс мероприятий национального проекта "Экология", завершен на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ, принадлежит ПАО "Газпром нефть"), сообщает в среду пресс-служба нефтезавода. Строительство комплекса, который повысит эффективность очистки сточных вод до 99,9%, планируется завершить к 2021 году.

"Омский НПЗ завершил первый этап строительства инновационных очистных сооружений "Биосфера". <…> Резервуарный блок будущего комплекса обеспечит предварительное смешивание всего объема промышленной воды предприятия перед отправкой на дальнейшие этапы водоочистки. Комплекс "Биосфера" обеспечит практически замкнутый цикл использования воды и снизит нагрузку на городские очистные сооружения. Эффективность очистки сточных вод при этом повысится до 99.9%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что строительство комплекса осуществляется в рамках масштабной программы развития нефтезавода и входит в федеральный проект "Чистый воздуха" национального проекта "Экология". "Новая система водоочистки - один из крупнейших природоохранных проектов "Газпром нефти" в Омском регионе, инвестиции в который составляют 19 млрд рублей. Строительство "Биосферы" планируется завершить к 2021 году", - подчеркнули на предприятии.

По словам генерального директора ОНПЗ Олега Белявского, рациональное и безопасное водопользование является важной составляющей современного промышленного предприятия. "Внедряя экологические технологии нового поколения, мы сберегаем ресурсы и достигаем значительного экономического эффекта", - цитирует пресс-служба Белявского.

"Биосфера" представляет собой многоэтапный комплекс, на котором благодаря герметичности технологических процессов полностью исключено попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу. После смешивания в резервуарном блоке, состоящем из 12 резервуаров объемом от 100 до 20 тыс. кубометров, вода направляется на механическую очистку, где удаляются примеси и нефтепродукты. Затем вода очищается реагентами и поступает в специальный биореактор, где остатки нефтепродуктов поглощают микроорганизмы. На последней ступени вода пропускается сквозь угольные фильтры, обеззараживается ультрафиолетом и возвращается в производство, а отфильтрованные нефтепродукты при этом отправляются в переработку.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.

О нацпроекте

Национальный проект "Экология" включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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