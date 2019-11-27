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Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 ноября выросла до 32%

На 1 октября показатель находился на отметке в 29,8%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) выросла и на 1 ноября 2019 года составила 32% против 29,8% по состоянию на 1 октября, сообщил ЦБ РФ.

По данным регулятора, на начало ноября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 2,837 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,86 трлн рублей.

На фоне введения США антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.

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