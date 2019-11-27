Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы в среду приняли бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, сообщил на заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников.

Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был внесен 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным, 30 октября депутаты гордумы одобрили его в первом чтении.

"Мосгордума приняла важнейший финансовый документ столицы. Бюджет на 2020-2022 годы сохранит социальную направленность. Законопроект принят в целом", - сказал Шапошников.

Согласно документу, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021-м - более 3 трлн, в 2022-м - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - около 3,15 трлн рублей, в 2021-м - почти 3,3 трлн, 2022-м - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021-м - почти 214,2 млрд, в 2022-м - более 22,8 млрд, или 12,55%, 6,99% и 0,67% от объема собственных доходов соответственно. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к текущему году, в 2021-2022 годы прогнозируется рост доходов на 9,5% ежегодно. Расходы бюджета Москвы на 2020 год увеличены на 15% к уровню 2019 года.

Власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на соцсферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. С учетом оплаты медпомощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование соцсферы в 2020 году превысит 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед горожанами.

"Сегодня фракция КПРФ поддержала большинством голосом данный бюджет <...> это впервые в истории", - сказал в ходе заседания председатель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин.

Доработка проекта

Спикер Мосгордумы рассказал журналистам, что ко второму, окончательному чтению проекта бюджета были поддержаны поправки от депутатов и депутатских объединений КПРФ, "Единая Россия", "Моя Москва". Среди них поправка по увеличению расходов почти на 1,6 млрд рублей на новую категорию "дети войны". Более 83 тыс. горожан, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые не относятся к федеральным и региональным льготникам, со следующего года будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 1584 рубля, как и труженики тыла.

"Кроме того, депутаты настояли на увеличении в 2020 году на 2,5 млрд рублей всех ассигнований на обеспечение индексаций размеров всех видов пособий и выплат семьям с детьми на 5,6%. По подпрограмме "Массовая физкультурно-спортивная работа" государственной программы "Спорт Москвы" финансирование увеличено на 1,5 млрд рублей. Новая Москва благодаря работе столичных парламентариев над городским бюджетом получит дополнительные 1,5 млрд рублей субсидий. Эти средства будут направлены муниципалитетам на содержание дворовых территорий", - сказал Шапошников.

Он добавил, что поправки фракций о выделении дополнительных ассигнований в 1 млрд рублей на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия, и на развитие научной деятельности в Москве также учтены и утверждены на заседании думы. Кроме того, приняты поправки о предоставлении субсидии в 165 млн рублей предприятию "Радон" на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности и об увеличении нормативов отчислений для муниципалитетов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Как сообщила в ходе заседания министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова, общее число полностью или частично учтенных поправок ко второму чтению - 35. Источником их финансирования станет резервный фонд, предусмотренный на 2020 год в расходной части бюджета. "Все поддержанные поправки носят социальный характер, то есть соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города", - сказала она.