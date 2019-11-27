Зеленский: в Киеве обсудят вопрос об отказе от закупки электроэнергии БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Украина рассмотрит поднимаемый Литвой вопрос об отказе от закупки электроэнергии, которая будет производиться строящейся Белоруссией рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса атомной электростанцией (БелАЭС). Об этом заявил в среду во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Владимир Зеленский.

"Все, что важно для вас [Литвы], что касается безопасности, то важно и для украинцев. Я услышал ваш сигнал и обязательно с министром энергетики рассмотрю этот вопрос", - сказал он.

Президент Науседа сообщил на брифинге, что ознакомил своего украинского коллегу с позицией Литвы. "Я изложил причины нашей обеспокоенности по БелАЭС, но цели уговорить Украину покупать или не покупать ее электроэнергию не ставилось", - отметил он.

На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в увеличении импорта электроэнергии из Белоруссии.

Литва заявляет, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и принял закон, запрещающий покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. Вильнюс ищет союзников такому решению на двустороннем уровне и в рамках ЕС. Литва прежде всего надеется на солидарность соседней Польши и других стран Балтии. Варшава готова литовцев поддержать. В то же время Рига однозначно такого заявления не сделала, а СМИ даже утверждают, что Латвия намерена приобретать белорусскую электроэнергию.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть пущен в начале 2020 года.