Росрыболовство может ввести жесткие ограничения на вылов воблы и леща на Волге

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство рассматривает возможность введения жестких ограничений на вылов рыбы, в том числе воблы и леща на Волге в связи недостаточно эффективным регулированием уровня воды в бассейне реки. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"В текущий год произошла фактически катастрофа на Волге, были наихудшие за историю наблюдений попуски (периодический выпуск воды из водохранилища для регулирования расхода воды на нижележащем участке водотока или уровня воды в самом водохранилище - прим. ТАСС), самые короткие, по объему очень маленькие, что через три-четыре года скажется на запасах таких ключевых объектов, как вобла, лещ, то есть это народная рыба, которая у нас в ближайшее время пойдет резко вниз. Мы уже сейчас разговариваем о том, что придется вводить очень жесткие меры по ограничению вылова, хотя рыбаки в данном случае не виноваты", - сказал он.

Соколов отметил, что проводящийся мониторинг уровня воды с каждым годом ухудшается из-за сокращения финансирования. "Количество мониторинговых постов уменьшено в десятки раз, и мы уже не имеем никакой адекватной информации о том, что происходит на реках. Приводит это все к очень плачевным последствиям", - указал он.

Заместитель руководителя Росрыболовства сообщил, что в начале года прогноз по вылову рыба на Волге был положительным, но сейчас он корректируется из-за недостаточного количества воды, хотя и остается положительным. "Просили бы записать Росгидромету выделение отдельного финансирования и налаживание мониторинга по рекам, в том числе по малым", - отметил Соколов.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров также назвал проблемой развитие сети государственного мониторинга на малых реках. "В целях получения качественных оперативных данных о состоянии водных объектов необходимо продолжить модернизацию и устройство новых постов государственной наблюдательной сети Росгидромета на малых реках", - отметил он.