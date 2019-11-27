Володин: российские виноделы сразу почувствуют эффект от закона о виноградарстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские виноделы ощутят эффект от вступления в силу закона об установлении единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия сразу после его вступления в силу. Такое мнение высказал во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".

Глава нижней палаты парламента РФ обратил внимание, что уже принятыми поправками в Налоговый кодекс предусматривается двукратное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) для тех, кто выращивает и продает виноград.

"Приравняли производство винограда к льготным категориям производителей, так же как детское питание", - отметил он, напомнив, что подобные льготы установлены на производство сахара. - Теперь это виноград. Никогда виноград к этой льготной категории не относился".

Политик также подтвердил, что планируется оказание поддержки именно тем виноделам, которые используют отечественное сырье. "В первую очередь речь идет о вопросах, связанных с налогообложением, и, конечно, наши российские виноделы почувствуют это уже в скором времени, потому что как только мы примем законопроект, такие меры поддержки, они, на наш взгляд, будут очень эффективными", - добавил он.

При этом повысятся требования к виноделию, предупредил Володин. "Сегодня есть большая серая зона, где качество практически никакое, и за этим никто не может проследить, - констатировал он. - Потому что это бодяжничество, когда привозное вино разливают здесь, в России, потом выставляют на полки под видом самых брендовых марок, требует контроля, и в законе как раз внесены предложения, как это можно достичь, и какие шаги для этого необходимо предпринять".

Спикер выразил надежду, что депутаты смогут полностью рассмотреть данный законопроект до конца года. "У нас сегодня где-то порядка более 60% рынка винных продуктов формируется за счет экспорта, - сказал он. - Вот представьте себе, какие возможности есть у наших российских виноделов". "Наша задача, конечно, этот рынок заместить", - заключил политик.

В новость внесены изменения (17:34 мск) - во втором абзаце уточняется, что речь идет об уже принятых налоговых льготах